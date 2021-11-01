ДТП со смертельным исходом произошло в Нур-Султане

Один человек погиб и трое получили травмы в результате аварии в районе Столичного рынка в Нур-Султане.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, водитель автомашины Kia на проспекте Уалиханова выехал на полосу встречного движения, где сбил двух пешеходов. Затем по инерции столкнулся в "Ладой".

В результате аварии погиб 60-летний пешеход, второй пешеход, двое пассажиров "Лады" и водитель Kia доставлены в больницу и после осмотра врачей отпущены домой.

По факту ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.