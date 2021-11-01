Стало известно, где находится лидер афганских ополченцев Ахмад Масуд

Руководитель сопротивления в афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд находится в Таджикистане. Об этом сообщил экс-замгубернатора провинции Кабир Васик.

"Ахмад Масуд сейчас находится в Таджикистане, но иногда посещает Афганистан, где проводит встречи с отрядами сопротивления в различных регионах страны", - цитирует представителя опоченцев ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время лидер сопротивления ищет поддержку различных стран, чтобы противостоять запрещенному в России движению "Талибан".

"Масуд стремится убедить страны региона и международное сообщество в целом в необходимости борьбы с талибами. Он совершает поездки по разным странам с тем, чтобы привлечь внимание к Фронту национального сопротивления и получить поддержку", - добавил Васик.

Экс-заместитель губернатора провинции подчеркнул, что отметил, что афганский Фронт национального сопротивления находится в хороших отношениях с Таджикистаном, который "всегда оказывал существенную помощь афганскому народу в борьбе с талибами и продолжает это делать сейчас".