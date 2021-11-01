Лето вернулось в Краснодарский край

Аномальное тепло в начале ноября установилось не только в столичном регионе, но и на юге Европейской России, сообщил в понедельник научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Если в самом Краснодаре 17-20 градусов тепла, то на Черноморском побережье 20-23 градуса и тоже там антициклональная погода, вполне комфортно", - отметил он .

В понедельник на Кубани солнечно и сухо, на побережье Черного моря - от Джубги до Магри - воздух может прогреться до плюс 24.

"Сегодня (1 ноября) антициклон удержит на территории Кубани солнечную и сухую погоду, однако он отступает и на его место движется циклонический вихрь", - информирует Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем 2 и 3 ноября прогнозируется небольшой дождь, в утренние часы - туманы. Температура воздуха по-прежнему будет приятной - около 14-20 градусов тепла.