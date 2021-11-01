В Тбилиси через неделю пройдет протестная акция оппозиции

В Тбилиси 6 ноября состоится акция протеста грузинской оппозиции. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

Накануне председатель ЕНД Ника Мелия заявил на информационной встрече со сторонниками у здания парламента в Тбилиси, что оппозиция проведет протестную акцию через неделю, 7 ноября.

Позднее Митинг лидер партии "Дроа" ("Время") Элене Хоштария подтвердила, что оппозиция проведет в ближайшее время митинг, но не 7 ноября. Она отметила, что точная дата проведения протестной акции будет уточнена позже.

Напомним, 30 октября в Грузии состоялся второй тур выборов в органы местного самоуправления.

Граждане республики выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе в пяти крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави и Тбилиси. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло. Практически везде победили кандидаты в мэры от правящей партии.