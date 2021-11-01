В Дагестане отпраздновали 880-летие поэта Низами Гянджеви

В Дербенте представили театральную постановку, посвященную 880-летию со дня рождения азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, сообщил директор Азербайджанского государственного драматического театра Фирдоуси Аскеров.

"Сегодня в Дербенте Азербайджанский государственный драматический театр в честь празднования 880-летия со дня рождения поэта Низами Гянджеви организовал просмотр спектакля "Низами Гянджеви. Хамсе" в здании Лезгинского театра. Автор - Ифтихар, режиссер-постановщик - заслуженный артист Азербайджана Сарвар Алиев", - приводит его слова ТАСС.

Аскеров отметил, что, спектакль прошел с учетом всех ограничений Роспотребнадзора, а вход был организован строго по QR-кодам.

По словам директора театра, зрители восприняли постановку с особой любовью.

"Здесь в Дагестане, в частности в Дербенте, к творчеству великого поэта Низами относятся с особой любовью. Ведь его супруга была именно из нашего родного, древнего Дербента. В его произведениях не раз было и упоминание про Дербент", - добавил Аскеров.

Стоит отметить, что спектакль повествует об отношениях 30-летнего Низами и подаренной ему правителем Дербента юной пленницы Афаг, сыгравшей в жизни поэта заметную роль. Она не только родила Низами сына Мухаммеда, но также вдохновила его создание женских образов Ширин, Нушабе, Нистандарджихан.