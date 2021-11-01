44 дня Отечественной войны Азербайджана: день тридцать шестой, 1 ноября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

В тридцать шестой день войны, 1 ноября, Армения продолжила обстреливать прифронтовые и приграничные населенные пункты Азербайджана. Тегеран раскрыл суть "иранского плана" урегулирования, требующего обязательного вывода оккупационных сил Армении из Азербайджана. Были опубликованы кадры ликвидации подкрепления оккупантов с боеприпасами.

Захватчики Карабаха и Зангезура отвергли требование президента России Владимира Путина о выводе войск с азербайджанской земли. Армянская оппозиция стала требовать от Еревана разрыва с Москвой. В РФ между тем раскрыли фейк Минобороны РА о сбитых азербайджанских вертолетах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратил внимание, что премьер-министр Армении Никол Пашинян уже признал поражение оккупационных сил РА, подчеркнув, что вывод армянских войск из азербайджанских районов должен быть совершен в кратчайший срок. Оккупанты сообщили, что из оккупационной зоны с конца сентября выехало 100 тыс человек - вдвое больше, чем там жило до этого. Захватчики стали бросать оружие на поле боя даже в приграничных районах.

Вечером были опубликованы кадры освобожденного Худаферинского моста, снятые знаменитым фотографом Резой Дегати. Тогда же были представлены видеодокументы ликвидации армянских РСЗО "Град", обстреливавших азербайджанские позиции в Зангиланском районе, а также живой силы оккупантов.

Посольство России в Армении опровергло фейк о гибели российских пограничников.

Поздно вечером были опубликованы кадры использования освободительной азербайджанской армией Су-25 для бомбардировки позиций оккупантов у Ходжавенда.

Таким образом, в тридцать шестой день войны оккупационные силы Армении ослабили атаки на мирное азербайджанское население - активное продвижение освободительной армии Азербайджана на север, к Лачину, Шуше и Ходжавенду, вынудило их перебросить часть войск из укрепленного Агдамского района на запад. При этом война уже была де-факто проиграна Арменией: захватчики на фронте получали слишком мало подкреплений, поступающие с армянской территории боеприпасы и резервы ликвидировались азербайджанскими военными.