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Владимиров сообщил об эпидситуации на Ставрополье

Владимиров сообщил об эпидситуации на Ставрополье

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

По его словам, общая динамика распространения инфекции пока не замедляется, есть новые смертельные случаи на фоне COVID-19. Так, за минувшие сутки в регионе было зафиксировано 453 новых случая заболеваний. От коронавируса умерли 35 человек. "Соболезную родным скончавшихся пациентов", - написал глава региона.

Также он проинформировал о том, что прививки в крае сделали уже более 844 тыс человек.

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