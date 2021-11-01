Вильфанд рассказал, как долго в Москве продлится аномальное потепление

Начало ноября в Москве характеризуется теплой сентябрьской погодой, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет "Интерфакс".

"Если посмотреть за окно, это чудо, а не погода. Она отстает в своем развитии от климата на 1,5 месяца, такая погода по климату должна быть во второй половине сентября. А тут уже начало ноября. Первые четыре дня ноября будут такими", - поделился синоптик.

Облачность придет на смену солнцу 5 ноября. До 4 ноября включительно в столице будет около плюс 8-13. "Это аномалия, прогнозируется отклонение на 9-10 градусов, это колоссальное отклонение, редчайший случай", - подчеркнул Вильфанд. В ночные часы воздух будет остывать до плюс трех градусов.

"С пятого числа облачно, небольшой дождик, но сильных ливней не прогнозируется. Воздушные массы будут перемещаться с юга, поэтому по-прежнему днем теплая погода и, поскольку ночью будет облачно и не будет выхолаживания (почвы), то и ночные температуры повысятся будут в диапазоне от 5 до 10 градусов. Дневные температуры тоже от 8 до 13", - рассказал он.

Ноябрь в Москве обычно начинается с "барической депрессии", пониженное давление ведет к пасмурной, с низкими облаками погоде, напомнил синоптик.