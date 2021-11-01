Корабль США движется в Черное море для проведения операций с НАТО

Флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО, говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter Шестого флота американских Военно-морских сил (ВМС).

Ранее командование Шестого флота информировали о планах американской стороны направить командный корабль с офицерами штабов флота и командования Ударных сил и сил поддержки объединенных ВМС НАТО (STRIKFORNATO) на борту в Черное море.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров на полях саммита Группы двадцати в указывал, что демонстрация флага ВМС США ведет к дестабилизации ситуации в мире.