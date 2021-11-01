Афганское ополчение готовится к атаке на талибов

Фронт национального сопротивления (ФНС), противостоящий захватившему власть в Афганистане радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), готовится к возобновлению боевых действий с отрядами радикалов, заявил представитель ополченцев, бывший заместитель губернатора северной провинции Панджшер Кабир Васик.

По его словам, в высокогорных местностях и в других отдельных районах Панджшерского ущелья формируются подразделения из бойцов сопротивления, которые в ближайшее время возобновят бои против террористических отрядов талибов.

Васик отметил, что представители движения сопротивления надеются на поддержку российской стороны. "Россия, имея серьезное влияние в регионе и в мире в целом, способна противостоять талибам и поддержать народ Афганистана и силы сопротивления в их борьбе с террористами", - приводит слова собеседника ТАСС.