В Москве начали отогревать бездомных

Круглосуточные пункты обогрева для бездомных людей заработали в Москве, проинформировали в мэрии столицы.

"С 1 ноября в Москве снова заработают автобусы службы "Социальный патруль". В пяти круглосуточных мобильных пунктах бездомные люди смогут согреться, выпить горячего чая и получить теплую одежду", - сообщает пресс-служба. В каждом из мобильных пунктов дежурят социальные работники.

Отмечается, что автобусы будут круглосуточно стоять рядом с Белорусским, Киевским, Курским, Павелецким и Ярославским вокзалами, а кроме того, социальный патруль продолжит в круглосуточном режиме курсировать по улицам города и выезжать на вызовы с просьбой помочь бездомному человеку. В каждом из мобильных пунктов дежурят социальные работники.