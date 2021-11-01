Казахстан снова летает в Азербайджан

Казахстан восстановил авиарейсы с Азербайджаном после вынужденного перерыва во время пандемии, информирует комитет гражданской авиации республики.

Сообщается, что начиная с 7 ноября 2021 года, авиакомпания "Эйр Астана" планирует начать выполнение полетов по маршруту Алматы – Баку, передает Sputnik Казахстна, уточняя, что рейсы будут осуществляться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям на воздушном судне типа Embraer Е190-Е2.

Кроме того, азербайджанская авиакомпания "Азербайджан Хава Йоллары" с 6 ноября 2021 года планирует начать выполнение полетов по маршруту Алматы – Баку с частотой один рейс в неделю по субботам на воздушном судне типа А-319.