NBC: уровень поддержки Байдена рухнул на 7% с августа

Уровень одобрения американцами деятельности президента США Джо Байдена упал с августа текущего года на 7%, а с апреля - на 11%, говорят данные опроса общественного мнения, которой проводился специалистами телекомпании NBC.

Так, по данным статистики, деятельность Байдена на посту американского лидера положительно оценивают 42% американцев. "В августе данные аналогичного опроса свидетельствовали о поддержке политики Байдена 49% американцев, в апреле - 53%", - передает ТАСС, отмечая, что колебания уровня поддержки предшественника Байдена - республиканца Дональда Трампа за время его президентства не превышали 9%.

Опрос был проведен в период с 23 по 26 октября среди тысячи совершеннолетних жителей США.