Главная » Новости
Азербайджан Иран

В Кутаиси приземлился первый за полтора года самолет из Барселоны

В Кутаиси приземлился первый за полтора года самолет из Барселоны

Международный аэропорт Кутаиси принял первый за полтора года самолет из Барселоны – авиасообщение между городами было прервано весной прошлого года из-за пандемии коронавируса.

Рейсы будут осуществляться раз в неделю венгерской низкобюджетной авиакомпанией Wizz Air.

Согласно данным Объединения аэропортов Грузии, только дважды вакцинированные лица могут поехать в Испанию с целью туризма, пишет Sputnik Грузия, уточняя, что также на границе необходимо будет предъявить документ, который бы подтверждал прохождение полного курса вакцинации любым препаратом от коронавируса, одобренным для применения в Грузии.

1720 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!