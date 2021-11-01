Главная » Новости
Азербайджан Иран

Гинцбург ответил на вопрос о судьбе трижды привитых граждан

Гинцбург ответил на вопрос о судьбе трижды привитых граждан

Побочных действий у вакцины против коронавируса российского производства "Спутник V" нет даже у тех, кто привился три раза, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Соответствующее заявление стало ответом на вопрос журналистов о том, как люди переносят вакцинацию этим препаратом, когда делают прививку в третий раз. "Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет", - приводит слова главы центра РИА Новости.

2030 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!