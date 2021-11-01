Гинцбург ответил на вопрос о судьбе трижды привитых граждан

Побочных действий у вакцины против коронавируса российского производства "Спутник V" нет даже у тех, кто привился три раза, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Соответствующее заявление стало ответом на вопрос журналистов о том, как люди переносят вакцинацию этим препаратом, когда делают прививку в третий раз. "Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет", - приводит слова главы центра РИА Новости.