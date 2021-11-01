Коронавирус унес за сутки в Казахстане 18 жизней

В Казахстане за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 18 человек, вирусной пневмонии – один человек, информирует республиканский Минздрав.

Сообщается, что всего за отчетный период было выявлено 1 395 новых случаев коронавируса и 28 случаев вирусной пневмонии.

"На 1 ноября лечение от КВИ продолжают получать 46 492 человек (40 793 КВИ+ и 5 699 КВИ-), из них в стационарах находится – 8 412 пациент, на амбулаторном уровне – 38 080 пациентов", - приводит данные Sputnik Казахстан.

Уточняется, что всего среди заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 590 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 149 пациентов, на аппарате ИВЛ – 94 пациента.