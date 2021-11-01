Грузинские теннисистки выиграли турниры в Румынии и Франции

Грузинские теннисистки Екатерина Горгодзе и Мариам Болквадзе выиграли турниры в парном разряде в Румынии и Франции соответственно: Горгодзе в дуэте с румынкой Ириной Барэ стала победительницей турнира из серии WTA в Клуже. В финале грузино-румынская пара взяла верх над сербско-нидерландским дуэтом Александра Крунич/Лесли Керкхове в трех сетах – 4:6, 6:1, 11:9, пишет Sputnik Грузия.

Уточняется, что для Горгодзе это уже третий успех в парных соревнованиях нынешней осенью – в сентябре грузинская теннисистка выиграла турниры в Карлсруэ, кстати, вместе с Барэ, а также турнир в Валенсии (вместе с Исалин Бонавантюр из Бельгии).

Болквадзе в паре Самантой Маррей оказалась сильнейшей на турнире серии ITF во Франции, переиграв пару Леолия Жанжан/Одри Алби.