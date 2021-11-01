Медведев сообщил о пятой фазе пандемии COVID-19 в России

Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса, сообщил бывший президент и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отметив, что в это время наблюдается очередной подъем заболеваемости.

"Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума. Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне, идет массовая вакцинация", - говорится в статье Медведева, опубликованной в "Российской газете".

экс-президент также отметил, что "новая реальность" требует продуманных и взвешенных решений, а также долгой "окопной" войны с пандемией коронавируса, передает РБК.