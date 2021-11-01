На Ставрополье заработает школа реставраторов исторических зданий

Школа добровольцев-реставраторов по сохранению исторических зданий откроется откроется в Ставрополе на средства гранта Северо-Кавказского молодежного форума "Машук", информирует пресс-служба краевого правительства.

"Идея открыть такую школу принадлежит координатору проекта "Том Сойер фест" Ивану Самохвалову. Он успешно представил проект школы реставрации на форуме "Машук" и получил на его реализацию 480 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках школы консультации и обучение волонтеров будут вести профессиональные архитекторы и реставраторы. Также планируется, что в программу будут включены лекции об архитектурной аутентичности Ставрополя.