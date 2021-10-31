Обзор СМИ Кавказа 25 - 31 октября

На правительственном совещании вице-премьеру Александру Новаку были представлены разработанные регионами приоритетные проекты для включения в модели экономического развития Северного Кавказа, сообщает газета "Кабардино-Балкарская правда". Модели развития по каждому субъекту СКФО разрабатываются совместно с федеральными министерствами и включают в себя приоритетные инвестиционные проекты, целевые показатели социально-экономического развития, которые должны стать основой для долговременного планирования в рамках всего региона.

Работа ведется в рамках исполнения поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина, данного по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО 15 июня 2021 года. Основная задача, которую должны решить разрабатываемые модели развития, как подчеркнул тогда Михаил Мишустин, "помочь в создании таких условий, чтобы территории могли зарабатывать самостоятельно и вместе с людьми, которые живут на этих территориях; использовать бюджетные средства для привлечения частного капитала". В обсуждении приняли участие министр экономического развития Максим Решетников, аппарат правительства, заместители глав Минпромторга, Минсельхоза, Минтруда, Минэнерго, Минтранспорта, Минпросвещения, Минстроя РФ, а также представители Ростуризма, АО "КСК", "ЦСР", Росимущества, Росжелдора, Росрыболовства, главы субъектов СКФО.

Газета "Северная Осетия" информирует, что председатель правительства республики Борис Джанаев представляя проект, сообщил о планах реализовать несколько проектов в АПК по садоводству, строительству тепличных комплексов, рыбоводству, переработке сельхозпродукции, мясному и молочному скотоводству. Всего в АПК республики запланировано 17 проектов – это 32 млрд рублей инвестиций и 2700 новых рабочих мест.

Развитие промышленности – еще одна ключевая задача для региона. Всего в модель включено 6 промышленных проектов на 4,5 млрд рублей с созданием 400 новых рабочих мест. Среди наиболее значимых из них – организация капитального ремонта электропоездов переменного тока и пассажирских вагонов, возобновление производства сверхчистой меди, создание предприятия по производству органических удобрений, создание предприятия по производству строительных материалов. Среди крупных проектов, которые планируется реализовать в Северной Осетии – всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", инвестиционный проект "Туристский кластер "Горная Дигория", "Алания-парк" – на общую сумму более 23 млрд рублей. Результат – создание более 3,5 тыс. рабочих мест. Александр Новак предложил региону использовать, в том числе, комплексный подход, объединив профильные проекты в единые кластеры.

Стратегический документ Чеченской республики направлен на выявление и решение основных проблем, ограничивающих эффективное развитие региона. Ключевыми направлениями экономики определены агропромышленный комплекс, промышленность и энергетика, транспорт и логистика, легализация занятости и туризм. Об этом пишет издающаяся в Грозном газета "Вести республики". Председатель правительства ЧР Муслим Хучиев отметил, что реализация всех мероприятий представленной модели и инициатив позволит привлечь в регион 535 млрд. рублей. Всего планируется реализовать 526 проектов, что обеспечит регион новыми рабочими местами. Ожидается и увеличение реальной заработной платы на 22,1% по отношению к 2020 году, рост объема инвестиций на 65,3% и валового регионального продукта на 94,4%. Он сообщил, что правительству ЧР поручено отобрать пять ключевых инвестиционных проектов. Соответствующая работа будет проведена в ближайшее время.

Александр Новак подчеркнул, что правительство РФ окажет всю возможную поддержку регионам, которые активно формируют собственные модели развития и ставят перед собой амбициозные цели по повышению уровня социально-экономического развития. Для поддержки и реализации прорывных проектов будет задействован институт развития Северного Кавказа.

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Газета "Южная Осетия" передает, что завершаются работы по прокладке резервного кабеля линии электропередачи через Рукский тоннель. По словам посетившего объект главы республики Анатолия Бибилова, резервная ЛЭП имеет стратегическое значение для республики, ее запуск обеспечит бесперебойное снабжение электроэнергией. Он напомнил, что в зимний период население Южной Осетии сталкивалось с частыми сбоями в подаче электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий на Транскаме. "К сожалению, население испытывало серьезные трудности, оставалось без света на несколько дней и больше. Проблема существовала десятилетиями. Благодаря резервной линии она будет решена", – сказал он.

Как рассказал генеральный директор ООО СК "Энергопрогресс", исполнителя проекта, Семен Крылов, завершаются работы по подключению электроустановки, на днях приступят к финальным пусконаладочным работам и постановке под напряжение. Уже проложены три главные питающие фазы. Работы остались только по прокладке последней нитки и по подключению электроустановки на подстанции "Северный портал". В сентябре прошлого года в Москве было подписано соглашение между правительствами РФ и Южной Осетии о технологическом присоединении участка линии электропередачи (ЛЭП) в районе Рукского тоннеля. Ее строительство ведется в рамках российской Инвестиционной программы содействия социально- экономическому развитию РЮО. Инвестиции в проект составляют 1,7 млрд рублей.

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Южная Осетия на 30% увеличила экспорт вина в Россию в 2021 году, по сравнению с прошлым годом. Сейчас отгружают по 300 тыс. бутылок вина в месяц, за аналогичный период в прошлом году отгружали 200-230 тыс. бутылок, сообщает газета "Южная Осетия" со ссылкой на информацию генерального директора предприятия-экспортера "Винодельня Иронсан" Алексея Цапаева. Это единственное винодельческое предприятие в республике, было открыто на базе югоосетинского консервного завода в 2018 году, благодаря финансовым вливаниям группы российских инвесторов. Первую партию вина в 32 тыс. бутылок на предприятии выпустили в декабре прошлого года, а в начале февраля текущего года в РФ была отправлена первая партия вина — 14 тыс. бутылок.

Цапаев отметил, что югоосетинское вино пользуется большим спросом в России, оно представлено во всех крупных городах, продукция реализуется в крупных сетевых супермаркетах "Магнит" и "Пятерочка". По словам руководителя "Иронсан", увеличивается не только экспортная партия винодельческой продукции, но и ее ассортимент. "Сегодня предприятие выпускает линейки вина — "Аланский резерв", "Цард", "Старый Цхинвал", "Цхинвалская долина", "Арвы дуар" и "Бурсамдзели". Также, помимо традиционных сортов вина "Шираз", "Каберне", "Мерло", "Совиньон", наши вина пополнились сортами — "Саперави", "Ломиаури" и "Мцване", — уточнил Цапаев, отметив, что все они отличаются по вкусовым качествам, крепости, "букету" и другим параметрам. Он добавил, что предприятие выпускает и коньяки различной степени выдержки — от 3 до 12 лет, которые также уходят на экспорт в РФ.

Производительность завода, составляет от 15 тыс. до 18 тыс. бутылок в сутки. На первом этапе завод работал на привозном материале, но в течение пяти лет, по словам главы предприятия, полностью перейдет на собственное сырье, в республике для этого высажены 10 га виноградников. В планах довести их площади до 300 га. "Если в начале мы в основном работали на привозном сырье, то сегодня 50% — это местный виноград. Помимо сырья из наших виноградников мы принимаем виноград и от местного населения, из различных районов республики", — пояснил директор.

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На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии началась непосредственная подготовка к горнолыжному сезону. Здесь, одними из первых в стране, включили искусственное оснежение склонов. Сначала "пушечные залпы" ощутил на себе Северный склон, менее освещаемый и потому более холодный. На нем построены четыре канатные дороги, от верхних станций которых расходятся все виды трасс, от зеленой до черной, в том числе трасса для начинающих на высоте 2500 м с прекрасным видом на вершины Кавказских гор. На очереди — трассы Южного склона. Солнце туда приходит намного чаще, поэтому снег держится чуть хуже. Однако если не разравнивать его, а оставить лежать большими сугробами, он будет охлаждать сам себя и сможет пережить даже высокую плюсовую температуру, пишет местная газета "День республики".

Искусственное оснежение в Архызе имеет первостепенное значение для определения даты начала горнолыжного сезона. Почти все трассы курорта оснащены снежными пушками и ружьями: суммарно на склонах стоит 264 ружья и 77 пушек. Ружья устанавливаются на прямых участках, пушки как более мощные — на больших площадях, например, в зонах выката и пересечения трасс.

Чтобы объявить об открытии сезона, "Архызу" не нужен настоящий снегопад: достаточно устойчивой морозной температуры в течение двух недель. Для первого катания нужен слой снега в 40 см толщиной. Для этого на Северном склоне пушкам понадобится создать 237 тыс. кубометров снега и задействовать около 120 тыс кубометров воды. В 2020 году пушки начали оснежение 15 ноября, сезон был официально открыт 28 ноября.

Накануне на курорте завершились учебные сборы Всероссийской школы инструкторов "Архыз – осень 2021", организованные Федерацией спортивного туризма РФ, Туристско-спортивной федерацией города Сочи и Федерацией спортивного туризма КЧР. Одна из целей мероприятия – профессиональная ориентация и подготовка кадров в сфере оказания туристических услуг.

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Специалисты из Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета во главе с деканом факультета послевузовского и дополнительного профессионального образования СПбГПМУ Лилией Дитковской находятся в Чечне в рамках совместного проекта между Минздравом ЧР. Делегация прибыла в республику для участия в выездных профилактических осмотрах и диспансеризации всех групп населения. Как сообщает местная газета "Вести республики", министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов вместе с ректором Санкт-Петербургского медицинского университета Дмитрием Ивановым посетили Урус-Мартановскую центральную районную больницу, где работают бригада из питерских врачей и местных специалистов. По словам министра, на 25 октября, группами медиков осмотрены 8024 пациента, 6 677 из которых – дети. В результате комплекса медицинских услуг, включающего широкий спектр диагностических исследований, выявлен ряд заболеваний у 3747 осмотренных, 175 пациентов из их числа направлены на иногороднее лечение. Диспансеризацией поэтапно будут охвачены все районы республики. По словам министра, на сегодняшний день в листе ожидания на получение высокотехнологичной медицинской помощи находятся 325 детей. Помощь маленьким пациентам окажут уже до конца текущего года.

Проект реализуется с 12 октября во всех 14 районах республики. На сегодняшний день уже в 7 районах выездная диспансеризация завершена. Выездные бригады сформированы из местных врачей и петербургских специалистов, среди которых педиатры, терапевты, офтальмологи, акушеры-гинекологи, психиатры, эндокринологи и другие специалисты. До 10 ноября профилактическими осмотрами планируется охватить ещё шесть районов, включая Урус-Мартановский и Гудермесский, пишет портал "Грозный информ".