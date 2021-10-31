Запад смягчает позицию по ядерной сделке с Ираном

Президент США Джо Байден пообещал, что, если Америка вернется к ядерному соглашению с Ираном, то в дальнейшем выйдет из него только в том случае, если Тегеран явно нарушит условия сделки, пишет The Guardian. Так президент США взял на себя обязательство, отвечающее одному из ключевых требований Ирана на переговорах.

Совместное заявление с Германией, Францией и Великобританией последовало за встречей на полях G20 в Риме, на которой присутствовали Байден, Ангела Меркель из Германии, Эммануэль Макрон из Франции и Борис Джонсон из Великобритании. Ключевой абзац большого заявления гласит: "Мы приветствуем четко продемонстрированную приверженность президента Байдена вернуть США к полному соблюдению СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий] и оставаться в полном соответствии с ним, пока Иран будет делать то же самое".

По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.

Тегеран на переговорах в Вене добивался обещания западных стран, в идеале юридически подкрепленного, что, если Иран вернется к сделке, то они не повторят отказ предыдущего президента США Дональда Трампа, который сопровождался введением более жестких экономических санкций в отношении финансовых учреждений Ирана и политических органов. Однако обещание Байдена, поддержанное тремя европейскими державами, может быть признаком того, что США хотят создать более позитивную атмосферу перед возобновлением венских переговоров, которые должны возобновиться в ноябре.

Прошло уже шесть раундов переговоров, но они прервались в июне. Новому иранскому правительству во главе с президентом Ибрахимом Раиси нужно было пересмотреть свою стратегию переговоров.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил вчера, что Соединенные Штаты "абсолютно синхронны" с Великобританией, Германией и Францией в вопросе возвращения Ирана к ядерной сделке. "Все зависит от того, серьезно ли Иран относится к этому, - сказал Блинкен - Наши страны, работая с Россией и Китаем, твердо верят, что это будет лучший путь вперед. Но мы еще не знаем, готов ли Иран вернуться к конструктивному участию. Мы вместе ищем все варианты, необходимые для решения этой проблемы".

Изменение тона США произошло через неделю после того, как кибератака вывела из строя иранские заправочные станции. Эту атаку глава организации гражданской обороны Ирана бригадный генерал Голамреза Джалали приписал Израилю и США.

Запад обеспокоен тем, что промедление Ирана может быть уловкой, и что Тегеран использовал паузу для увеличения своих запасов урана, ослабления процесса ядерных инспекций ООН и более полного ознакомления с использованием современных центрифуг, которые могут производить высокообогащенный уран. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил в интервью, опубликованном на выходных, что в переговорах нет необходимости, и самым простым решением для Байдена было бы издать указ о том, что он возвращается к ядерной сделке и отменяет санкции. Абдоллахиян сказал, что его администрация придерживается сбалансированной внешней политики, и эта фраза подразумевает, что Иран не намерен отдавать приоритетное значение отношениям с Западом.