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Командир армии Судана встретится с послом РФ

Командир армии Судана встретится с послом РФ

Командующий ВС Судана Абдель Фаттах Бурхан должен 31 октября встретится с послом РФ в Хартуме Владимиром Желтовым. 

"Бурхан скоро (сегодня) встретится с послом России в Хартуме в республиканском дворце (президентском)",-  сообщил РИА Новости источник в офисе Бурхана.

Россия и Судан ведут переговоры об открытии российской военно-морской базы в африканской стране. Президент РФ Владимир Путин в июле внес в ГД законопроект о ратификации соглашения с Суданом о строительстве базы ВМФ РФ. 12 июля глава МИД РФ рассказал, что Судан готовится к ратификации договора. 

 

 

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