Командир армии Судана встретится с послом РФ

Командующий ВС Судана Абдель Фаттах Бурхан должен 31 октября встретится с послом РФ в Хартуме Владимиром Желтовым.

"Бурхан скоро (сегодня) встретится с послом России в Хартуме в республиканском дворце (президентском)",- сообщил РИА Новости источник в офисе Бурхана.

Россия и Судан ведут переговоры об открытии российской военно-морской базы в африканской стране. Президент РФ Владимир Путин в июле внес в ГД законопроект о ратификации соглашения с Суданом о строительстве базы ВМФ РФ. 12 июля глава МИД РФ рассказал, что Судан готовится к ратификации договора.