Бузова обиделась на отмену спектакля "Чудесный грузин" в МХАТ

Телеведущая Ольга Бузова отреагировала на отмену спектакля "Чудесный грузин" с ее участием в МХАТ.

"Уважаемый МХАТ, желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакле с моим участием", — написала она в Инстаграм.

Ранее МХАТ объявил, что спектакль "Чудесный грузин" из-за плохих продаж билетов (ввиду карантина) отменяется. При этом спектакль не снят полностью, а перенесен на неопределенный срок. Деньги будут возвращены покупателям билетов.

В спектакле Бузова должна была сыграть роль певицы Бэллы Шанталь, что вызвало резонанс в среде актеров и политиков.

В МХАТ сказали, что телеведущая продолжит играть в постановке, но из-за думских выборов объявленные на 17-18 сентября спектакли тоже перенесли на неопределенный срок.