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Дагестан: в реку сбросили 10 мешков медицинского мусора

Дагестан: в реку сбросили 10 мешков медицинского мусора

В реку Аварское Койсу на территории села Чалда Гергебильского района Дагестана сброшены 10 мешков с медицинским мусором. Об обнаружении отходов сообщила пресс-служба администрации района.

На месте происшествия работает следственная группа. Туда приехали представители администрации района и глава села. Нарушители будут привлечены к ответственности. 

Найденные в реке отходы вывезены на территорию ЦРБ района и после осмотра следственными службами утилизированы. 

 

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