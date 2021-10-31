Лавров объяснил дистанционное присутствие Путина на саммите G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никакой связи между вакцинацией и онлайн-присутствием президента России Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" нет.

"Что касается вакцин и физического присутствия (президента РФ - ред.), я не вижу никакой связи. Многие лидеры сегодня в своих выступлениях поддержали то, что президент Путин сказал в отношение вакцин", - сказал министр журналистам после саммита G20 в ответ на вопрос о том, почему Путин, несмотря на то, что он привит, не приехал в Рим.

Путин уже второй раз выступает на саммитах дистанционно. Такой формат участия президента его пресс-секретарь Дмитрий Пеской объяснил эпидемиологической ситуацией.