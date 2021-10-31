Конор Макгрегор возвращается в спорт

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор сообщил о своем скором возврате в профессиональный спорт. Свое решение 33-летний ирландский боец анонсировал через Инстаграм, где выложил видео с тренировками. В нем видно, как Конор уверенно двигается на ногах и отрабатывает удары.

"Спасибо врачам и моей команде, что мы сумели совершить подобный прогресс после операции. Впереди еще много работы. Ждите величайшее возвращение в истории спорта", — написал Макгрегор.

В июле во время боя с американцем Дастином Порте сломал ногу, после чего прошел операцию.

Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях.