Россия обогнала Азербайджан в списке главных импортеров картофеля из Грузии

Грузия в 10 раз нарастила экспорт картофеля. Причем в списке главных покупателей грузинского картофеля Россия заняла первое место, опередив Азербайджан.

По данным Грузстата, в январе-сентябре 2021 года Грузия экспортировала 30 тысяч тонн картофеля на сумму $10,5 млн. Это в 10 раз больше, чем тот же период 2020 года.

В Россию Грузия поставила 20 403 тонн (9 млн долларов), в Азербайджан – 4 924 тонны (614 200), в Молдову – 1 738 тонн (319 600).

За 9 месяцев прошлого года Грузия экспортировала 3 тысячи тонн на сумму 917 тысяч долларов.