Высокие цены на нефть сохранятся, намекает ОПЕК+

Добыча нефти растет не намного быстрее, чем спрос. За счет этого высокие цены сохраняются. Отвергая призывы стран-потребителей к более быстрому увеличению добычи, ОПЕК+ предупреждает о сохранении рисков, связанных с пандемией коронавируса и прогнозируемым увеличением запасов нефти в следующем году. Star Tribune отмечает, что ОПЕК+ повышает план добычи на 400 тыс. баррелей в день каждый месяц, но продолжает противостоять призывам к более быстрому увеличению объемов производства в ответ на скачок цен.

”Не стоит принимать всё как должное. Мы по-прежнему боремся с пандемией COVID-19, - заявил на прошлой неделе в телеинтервью министр энергетики Саудовской Аравии и фактический лидер картеля крупнейших экспортеров нефти ОПЕК+ принц Абдель Азиз - Еще не все проблемы решены. Нужно быть осторожными. Кризис сдерживается, но продолжается”. Министр отметил, что путешествия по всему миру все еще ограничены, и, оправдывая свою осторожность, предупредил о возможности "огромного роста" запасов нефти в следующем году.

Благодаря ограниченной добыче со стороны как ОПЕК+, так и американских сланцевых производителей, начавшейся в июне 2020 года, мировые объемы нефти удерживаются на уровне ниже потребления. Результатом стало резкое сокращение мировых запасов, в результате чего цены поднялись до одного из самых высоких в реальном выражении уровней с 2014 года.

Но насколько оправданы опасения по поводу новой волны коронавируса или внезапного увеличения запасов, которые могут помешать восстановлению потребления нефти? Может быть, картель специально позволяет ценам расти, чтобы максимизировать краткосрочные доходы?

Мировое потребление жидких видов топлива снизилось примерно на 2,1 млн баррелей в сутки в сентябре по сравнению с тем же месяцем 2019 года в результате длительного воздействия пандемии и рецессии. По данным Управления энергетической информации США, мировая добыча за тот же период упала на 2,8 млн баррелей в сутки. Коммерческие запасы нефти Организации экономического сотрудничества и развития увеличились на 335 миллионов баррелей во время первой волны пандемии и ограничений в период с февраля по июль 2020 года. Но с тех пор они сократились на 425 млн баррелей в результате значительного восстановления экономики и ограничений на добычу. К сентябрю коммерческие запасы ОЭСР составили 145 миллионов баррелей, что на 5% ниже уровня двухлетней давности, то есть до пандемии.

Согласно прогнозам, к середине 2022 года мировое потребление восстановится до уровня, предшествующего пандемии, если производство будет расти более быстрыми темпами. Ожидается умеренное увеличение запасов, но с начального уровня ниже среднего. В итоге показатель к концу 2022 года будет ниже среднего пятилетнего уровня, зафиксированного до пандемии.