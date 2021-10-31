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Грузинский премьер вылетел на климатический саммит в Глазго

Грузинский премьер вылетел на климатический саммит в Глазго

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие на 26-ой сессии Конференции ООН по изменению климата, который состоится 1-2 ноября в Глазго. На саммит прибудут также другие мировые лидеры. 

Гарибашвили вместе с членами грузинской делегации, в которую входят также заместитель премьер-министра, глава МИД Давид Залкалиани и начальник аппарата правительства Илья Дарчиашвили, уже вылетел в Великобританию. 

Грузинский премьер 1 ноября обратится к участниками саммита и проведет двусторонние встречи.

На саммит в Глазго прибудут лидеры 120 стран. 

 

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