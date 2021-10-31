Индия и Азербайджан - главные клиенты израильского ВПК

Индия становится главным покупателем израильского вооружения. Израиль и Индия договорились создать рабочую группу, которая разработает 10-летний план сотрудничества для выявления новых областей оборонного сотрудничества.

Израиль в последние несколько лет поставил Индии ракеты, БПЛА и другие системы вооружения, что превратило Индию в одного из крупнейших клиентов израильского ВПК.

Экспорт вооружения Израиля в Индию за четыре года стал рекордным и составил 3% от общемирового оборота. Израиль стал 8-м экспортером оружия в мире.

После Индии (45%) главный покупатель оружия у Израиля Азербайджан (17%). На третьем месте - Вьетнам (8,5%). Продажа оружия в Индию ежегодно составляет более $1 млрд.