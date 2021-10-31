Главная » Новости
Азербайджан Иран

Индия и Азербайджан - главные клиенты израильского ВПК

Индия и Азербайджан - главные клиенты израильского ВПК

Индия становится главным покупателем израильского вооружения. Израиль и Индия договорились создать рабочую группу, которая разработает 10-летний план сотрудничества для выявления новых областей оборонного сотрудничества.

Израиль в последние несколько лет поставил Индии ракеты, БПЛА и другие системы вооружения, что превратило Индию в одного из крупнейших клиентов израильского ВПК.

 

Экспорт вооружения Израиля в Индию за четыре года стал рекордным и составил 3% от общемирового оборота. Израиль стал 8-м экспортером оружия в мире. 

После Индии (45%) главный покупатель оружия у Израиля Азербайджан (17%). На третьем месте - Вьетнам (8,5%). Продажа оружия в Индию ежегодно составляет более $1 млрд.

 

2965 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!