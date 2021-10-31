Азербайджан запускает собственное производство ПЦР-тестов

На этой неделе в Азербайджане началось производство наборов для ПЦР-тестов на COVID-19. Они выпускаются заводом по производству шприцев Diamed Co., медицинским государственно-частным предприятием, созданным в 2019 году. Caspian News сообщает, что на предприятии запущена совершенно новая производственная линия, призванная увеличить ежедневное количество проводимых ПЦР- тестов на COVID-19.

Производя собственные тесты ПЦР, Азербайджан уменьшает зависимость от импорта тестовых наборов, тем самым предотвращая отток капитала и предлагая более низкие цены. Это приведет к увеличению доступности тестирования на коронавирус.

Пока в Азербайджане доступно два типа тестов на COVID-19: ПЦР и серология (или тесты на антитела). ПЦР (молекулярный тест) проводится для обнаружения генетического материала вируса с использованием лабораторного метода: полимеразной цепной реакции (ПЦР). При таком тесте берется образец отделяемого из носа или с задней стенки глотки. Затем жидкость анализируется в лабораториях для определения проникновения вирусной клетки в организм в реальном времени.

Серологический анализ (тест на антитела) проверяет наличие антител, а не вирусных клеток. Антитела представляют собой специфические белки, вырабатываемые в ответ на инфекции и обычно обнаруживаемые в крови у переболевшего. Результаты таких тестов особенно важны для диагностики инфекций у болеющих при отсутствии симптомов.

С момента подтверждения первого случая заболевания в феврале 2020 года в Азербайджане COVID-19 заразилось более 529 тыс. человек. Умерло 7049 человек. Сейчас проходит лечение 29686 активных пациентов с COVID-19.

Согласно последним данным оперативного штаба при правительстве Азербайджана, с начала массовой вакцинации в январе 2021 года было введено 9,61 млн доз вакцины против COVID-19. Более 4,39 млн человек в Азербайджане из 10 млн населения уже прошли вакцинацию двумя дозами препарата.

Большинство вакцинированных привито вакциной CoronaVac китайского производства. Азербайджан закупил 9 млн доз вакцины Sinovac. Помимо CoronaVac, министерство здравоохранения Азербайджана одобрило Vaxzevria (ранее AstraZeneca), ”Спутник V” и Pfizer-BioNTech.