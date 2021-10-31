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Четыре россиянина остаются в больнице Антальи после ДТП

Четыре россиянина остаются в больнице Антальи после ДТП

Из 10 пострадавших в ДТП с участием автобуса в Анталье россиян лишь четверо остаются в больнице, сообщило Генконсульство РФ в Анталье "Интерфаксу".  

"По ситуации на 18:00 пять человек выписаны, четверо остаются под наблюдением врачей", - отметили в дипломатическом ведомстве.

Ранее автобус, который перевозил 12 российских туристов в аэропорт в городе Серик провинции Анталья, перевернулся, выехав на встречную полосу. 9 россиян госпитализированы с травмами различной степени тяжести, среди них есть дети.

По данным турецкой полиции, водитель автобуса потерял управление. 

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