Четыре россиянина остаются в больнице Антальи после ДТП

Из 10 пострадавших в ДТП с участием автобуса в Анталье россиян лишь четверо остаются в больнице, сообщило Генконсульство РФ в Анталье "Интерфаксу".

"По ситуации на 18:00 пять человек выписаны, четверо остаются под наблюдением врачей", - отметили в дипломатическом ведомстве.

Ранее автобус, который перевозил 12 российских туристов в аэропорт в городе Серик провинции Анталья, перевернулся, выехав на встречную полосу. 9 россиян госпитализированы с травмами различной степени тяжести, среди них есть дети.

По данным турецкой полиции, водитель автобуса потерял управление.