Лавров обсудил Афганистан и Ливию с главой МИД Италии

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях "Большой двадцатки" обсудил Афганистан, Ливию и другие актуальные проблемы.

"В рамках обмена мнениями по международной повестке дня отмечена роль Италии в качестве председателя "Группы двадцати". Особое внимание было уделено ситуации в Афганистане. Стороны заявили о необходимости дальнейшей работы по обеспечению инклюзивного характера политического урегулирования в Ливии, в том числе в преддверии намеченных в стране выборов", - говорится в заявлении МИД России.

На встрече обсуждались также вопросы российско-итальянских отношений. Стороны отметили высокий уровень взаимодействия и подтвердили намерение работать над укреплением экономических, политических и гуманитарных связей.

30-31 октября Лавров принял участие в саммите "Большой двадцатки" в Риме, на полях которого провел ряд двусторонних встреч.