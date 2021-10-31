Эрдоган встретился с Макроном

На полях саммита "Большой двадцатки" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Переговоры Эрдогана и Макрона, проходившие в Риме, длились около 50 минут без присутствия СМИ.

Отношения Франции и Турции в последние годы переживают глубокий кризис на фоне разногласий из-за отношения Макрона к исламу, разведки газа Анкарой в Средиземноморье, разных позиций по гражданской войне в Ливии и конфликту в Нагорном Карабахе.

Ранее сегодня Эрдоган встретился с президентом США Джо Байденом. С последним турецкий президент общался 1 час 10 минут.