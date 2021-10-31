В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

В турецком городе Анталья в результате ДТП пострадали 9 туристов из России. Есть пострадавшие.

"В воскресенье в черте населенного пункта Серик (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 12 российских туристов. По предварительным данным, предоставленным дорожной полицией, водитель автобуса не справился с управлением, пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся. В результате ДТП пострадали 9 российских граждан", - сообщает генконсульство РФ в Анталье.

Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы для оказания экстренной помощи.

"Состояние троих россиян, включая двух несовершеннолетних детей, оценивается как средней тяжести. Они остаются под наблюдением врачей. Сотрудник генконсульства выехал на место происшествия и в медицинские учреждения для выяснения ситуации и состояния пострадавших. Водитель транспортного средства задержан правоохранительными органами до выяснения обстоятельств инцидента", - отмечает российская дипмиссия.