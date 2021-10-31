Водителя дивана оштрафовали в Сочи

В Сочи ГИБДД оштрафовала гражданина, который управлял диваном по сочинским трассам без ремней безопасности.

Ранее в соцсетях появилось видео, где молодой человек катается на диване по дороге в Сочи, управляя им. Ранее диван оштрафованного Сергея Сергеева уже эвакуировали, но он смог его вернуть. После этого Сергеев снова начал кататься по городским улицам Сочи, но его задержали сотрудники ДПС на улице Несебрской.

"В отношении водителя был составлен административный материал по ст. 12.6 КоАП РФ "Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не застегнутых мотошлемах", - говорится в пресс-релизе ГИБДД