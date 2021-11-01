За три года на Ставрополье приведут в порядок мосты и путепроводы

Ставрополье в течение предстоящих трех лет направит на реконструкцию аварийных мостов и путепроводов свыше 2 млрд рублей, - сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"В будущем году на Ставрополье начнется масштабная работа по реконструкции аварийных мостов и путепроводов в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", входящего в состав нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В 2022 году из федерального центра в рамках нацпроекта на эти цели в регион поступит 529 млн рублей. Всего за три года реализации данного проекта регион получит на эти цели более 2 млрд рублей", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Часть из выделяемых средств пойдет на приведение в нормативное состояние тех региональных дорог, которые пользуются наибольшим транспортным спросом у населения края. Из краевого дорожного фонда будет проводиться софинансирование этих работ.

Большинство из нынешних мостов и путепроводов были возведены еще в прошлом столетии и проектировались под определенную нагрузку, которая с тех пор увеличилась в несколько раз, поэтому принято решение уделить особое внимание обновлению мостов и путепроводов, - отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.