Ставрополье участвует в международной премии Росприроднадзора

Работы на международную детско-юношескую премию "Экология – дело каждого" были представлены участниками из Северо-Кавказского федерального округа, в том числе из Ставропольского края.

В течение шести месяцев дети и подростки от 7 до 16 лет, в том числе, воспитанники специальных учреждений, выкладывали в социальные сети проекты, посвященные идее бережного отношения к окружающей среде.

По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой, не осталось ни одного региона России, который бы не откликнулся на нашу инициативу. "Более 200 работ прислали из детских домов, социально-реабилитационных центров, детских приютов, школ-интернатов для детей с ОВЗ из России и зарубежных стран», – прокомментировала руководитель", - сказала она.

По словам членов жюри, участники конкурса содержательно рассказали о проблемах экологии, которые их волнуют.