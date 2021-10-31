"Силомер" ограбили в Чегемском районе

Подозреваемых в похищении монетоприемника из развлекательного автомата "Силомер" задержали в Чегемском районе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

В нем говорится, что 28 октября текущего года в районный ОМВД обратился 62-летний местный житель, который рассказал, что прошлой ночью в селе Шалушка неизвестные вскрыли платежный терминал и забрали монетоприемник из автомата "Силомер" вместе находившимися внутри 7560 рублями.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска установили личности подозреваемых, которыми оказались два ранее судимых приятеля, жители Урванского района, 20-ти и 21-го года, и задержали их.

"Молодые люди признались в совершенном, пояснив, что ночью возвращались домой и увидели около одного из магазинов силомер. Приятели вскрыли монетоприемник, забрали деньги и потратили их на свои нужды", - отметили в полиции.

В отношении подозреваемых открыто уголовное дело.