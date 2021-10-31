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Свой ЦУР появится в Пятигорске

Свой ЦУР появится в Пятигорске

Муниципальный Центр управления регионами скоро появится в Пятигорске (Ставропольский край), об этом рассказал глава города-курорта Дмитрий Ворошилов в своем Instagram.

"Мы уже нашли помещение для размещения центра управления и приступили к ремонтным работам", - отметил он.
Градоначальник пояснил, что обеспечить его оборудованием поможет правительство Ставрополья, методическую помощь окажет АНО "Диалог Регионы".

Ворошилов обратил внимание, что новые муниципальные служащие набираться не будут: полномочия перераспределят внутри действующего штатного расписания.

Он уточнил, что ЦУР представляет собой пункт мониторинга и обработки жалоб от жителей в самых разных областях городской жизни. На основе получаемых данных готовятся аналитические материалы по социально-экономической ситуации, выдвигаются предложения по дальнейшему развитию города. 

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