Кандидат в мэры от правящей партии поздравил с победой соратника Саакашвили

Кандидат в мэры от правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Гулордава поздравил своего соперника Георгия Харчилава из оппозиционной партии "Единое национальное движение" с победой на выборах в муниципалитете Цаленджиха.

По предварительным данным ЦИК Грузии, на втором туре выборов Харчилава набрал 51,11% голосов. Кандидат от "Грузинской мечты" Георгия Гулордава получил 48,89%.

На сегодняшний день Цаленджиха - единственный регион Грузии, где победила оппозиция. В других 19 городах и районах лидируют кандидаты правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия".

"Желаю успехов Гие Харчилава несмотря на то, что он представляет ту политическую силу, которая неприемлема для меня и для большей части населения Грузии. Надеюсь, что его повестка дня в отличие от его партии, будет ориентирована на дело и он использует свой мандат для Цаленджиха", - написал Гулордава на странице в Facebook.