"Односторонние подходы не востребованы": Лавров подвел итог под саммит "Большой двадцатки"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заметил, что главный вывод саммита "Большой двадцатки" состоит в том, что попытки продвигать односторонние подходы оказались неэффективными. Требуются коллективные меры, включая борьбу с COVID-19.

"Главный вывод, который можно сделать из этого саммита, и работы не только лидеров, но и экспертов, которые согласовали развернутую многостраничную декларацию - в том, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными", - сказал Лавров на брифинге по итогам G20.

Большинство участников саммита выступило за то, чтобы G20 подавала пример в поиске совместных решений, которые "будут обеспечивать баланс интересов - как в сфере противодействия коронавирусной инфекции, как в отношении борьбы за сохранение комфортного для проживания климата, так в сфере энергобезопасности".