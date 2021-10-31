G20 ограничит глобальное потепление на уровне 1,5°C

Страны G20 призвали усилить меры для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5°C. Такие намерения следуют из совместного коммюнике "большой двадцатки", заседающей в эти дни в Риме.

"Мы по-прежнему привержены цели Парижского соглашения по удержанию повышения глобальной средней температуры значительно ниже 2°C и продолжению усилий по ее ограничению на 1,5°C выше доиндустриального уровня", - отмечается в документе.

Лидеры G20 считают, что последствия изменения климата при температуре 1,5°C гораздо ниже, чем при 2°C. На удержание потепления на уровне 1,5°C потребуются эффективные действия всех стран.