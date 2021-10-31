Правящая партия Грузии ищет партнеров для коалиции

Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" проводит переговоры для формирования большинства в совещательных органах (сакребуло). Об этом сообщил лидер партии Ираклий Кобахидзе.

"У нашей партии большинство почти во всех муниципальных сакребуло. В некоторых сакребуло у "Грузинской мечты" нет большинства и она сформирует большинство на основании переговоров. По этому вопросу уже идет работа", - заметил Кобахидзе.

По предварительным данным ЦИК Грузии, "Грузинская мечта" не смогла получить большинства мандатов в сакребуло в Рустави, Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки.

С кем именно партия Кобахидзе ведет переговоры, он не уточнил, но по результатам голосования у правящей партии есть две опции - договориться либо с партией бывшего премьера Георгия Гахарии, либо с партией Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".