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Байден и Эрдоган обсудили Закавказье

Байден и Эрдоган обсудили Закавказье

На полях саммита "большой двадцатки" президенты США и Турции Джозеф Байден и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили дипломатические меры в Закавказье, политический процесс в Сирии, выборы в Ливии и гуманитарную помощь афганцам. 

"Лидеры обсудили политический процесс в Сирии, доставку гуманитарной помощи нуждающимся афганцам, выборы в Ливии, ситуацию в Восточном Средиземноморье и дипломатические усилия на Южном Кавказе", - отмечается в заявлении Белого дома.

Встреча Байдена и Эрдогана прошла 30 октября в Риме на полях G20 в закрытом режиме. До этого они виделись очно в июне на саммите НАТО в Брюсселе. 

Ключевой темой переговоров двух лидеров, по словам Эрдогана, должно было стать обсуждение разработки самолетов пятого поколения F-35.

 

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