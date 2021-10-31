Байден и Эрдоган обсудили Закавказье

На полях саммита "большой двадцатки" президенты США и Турции Джозеф Байден и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили дипломатические меры в Закавказье, политический процесс в Сирии, выборы в Ливии и гуманитарную помощь афганцам.

"Лидеры обсудили политический процесс в Сирии, доставку гуманитарной помощи нуждающимся афганцам, выборы в Ливии, ситуацию в Восточном Средиземноморье и дипломатические усилия на Южном Кавказе", - отмечается в заявлении Белого дома.

Встреча Байдена и Эрдогана прошла 30 октября в Риме на полях G20 в закрытом режиме. До этого они виделись очно в июне на саммите НАТО в Брюсселе.

Ключевой темой переговоров двух лидеров, по словам Эрдогана, должно было стать обсуждение разработки самолетов пятого поколения F-35.