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Байден снял установленные Трампом пошлины против ЕС

Байден снял установленные Трампом пошлины против ЕС

Европейский союз и США договорились отменить тарифы на сталь и алюминий, введенные в 2018 году администрацией Дональда Трампа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что достигла этой сделки с президентом США Джозефом Байденом.

"Я рада сообщить, что Еврокомиссия также предложит приостановить действие пошлин, которые мы вводили", — сказала она на совместной пресс-конференции с Байденом.

Со своей стороны, Еврокомиссия приостановит разбирательства по тарифам на сталь и алюминий в отношении США в рамках ВТО. Байден заявил, что Брюссель и Вашингтон заключат договор по торговле сталью и алюминием на углеродной основе. 

Напомним, что Трамп в 2018 году ввел 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий из ЕС. Евросоюз ввел ответные тарифы на разные товары из США; 

 

 

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