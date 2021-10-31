Чавушоглу попросил Украину не привязывать Турцию к применению "байрактаров" в Донбассе

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал украинских коллег не ассоциировать беспилотники Bayraktar с Анкарой. Отвечая на вопрос корреспондента телеканаа "Россия 1" Павла Зарубина в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" дипломат заявил:

"В нашей борьбе с терроризмом в разных странах мы сталкивались с разным оружием, произведенном в разных странах, в том числе и в России, но мы никогда не обвиняли в этом Россию. Украина так же должна перестать использовать название нашей страны".

В настоящее время Чавушоглу находится в Риме, где принимает участие на саммите стран G20.

На полях саммита G20 турецкий министр сказал, что, "когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским".

"То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине, - заметил министр, добавив, что "Турцию не за что винить в этой ситуации".

Напомним, ранее 26 октября украинские ВС заявили, что впервые использовали на Донбассе купленные в 2019 году у Турции БПЛА Bayraktar TB2. По данным украинского Генштаба, дроны якобы применялись при ударе по артиллерийским позициям около и поселка Гранитное, откуда велся обстрел украинских позиций.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя новость о применении БПЛА, заметил, что такие действия Украины приводят к дестабилизации ситуации в Донбассе. На следующий день, 27 октября глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва "перепроверяет" информацию об эксплуатации Дронов Bayraktar TB2, и никаких жертв в ходе операции ВС Украины в Гранитном не было.