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Лидеры G20 договорились облегчить доступ к вакцинам

Лидеры G20 договорились облегчить доступ к вакцинам

Лидеры стран "большой двадцатки" обязались нарастить поставки вакцин и облегчить доступ к ним. Они призвали частный сектор посодействовать в этом. G20 приняла соответствующее коммюнике. Руководители 20 стран предпримут шаги для увеличения поставок вакцин от коронавируса и медикаментов в развивающиеся страны и устранения ограничений. 

"Большая двадцатка" также усилит меры по предотвращению утраты биоразнообразия к 2030 году. 

"Мы обязуемся активизировать действия по прекращению и обращению вспять утраты биоразнообразия к 2030 году и призываем стороны Конвенции о биологическом разнообразии принять амбициозную, сбалансированную, практичную, эффективную, надежную и преобразующую Глобальную рамочную программу по биоразнообразию после 2020 года на COP15 в Куньмине", - говорится в коммюнике.

Напомним, 30-31 октября в Риме проходит саммит стран G20.

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