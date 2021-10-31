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Новый маршрут свяжет Батайск с центром Ростова-на-Дону

Новый маршрут свяжет Батайск с центром Ростова-на-Дону

Жилые комплексы "Южный берег" и "Прибрежный" в Батайске соединит с центром Ростова-на-Дону новый маршрут автобуса №207, следует из конкурсной документации, опубликованной Минтрансом Ростовской области.

По маршруту будут курсировать шесть автобусов малого класса. Они будут въезжать в Ростов по Ворошиловскому мосту и далее 
следовать до улицы Станиславского. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 26 ноября, кто победил - станет известно в первый день декабря.

Обязательное условие для перевозчика - наличие безналичной системы оплаты проезда. Тариф определит транспортная компания, передает "АиФ-Ростов".

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