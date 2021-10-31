В Дагестане увеличилось число разводов

Количество расторгнутых браков в Дагестане за первые девять месяцев текущего года превысило показатель всего 2020 года, сообщила глава махачкалинского управления записи актов гражданского состояния Заира Омарова.

Она отметила, что с января по сентябрь органы ЗАГСа зарегистрировали 5948 разводов, в то время как в прошлом году в Дагестане было расторгнуто 5294 брака.

Омарова также заявила, что за девять месяцев в республике было заключено всего 9741 брак. По ее мнению, это может быть связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Ранее в Дагестане ограничили работу банкетных залов из-за коронавирусной пандемии.